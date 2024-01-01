Kenya şilininden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile KES → JOD çevirin

1.000 kes
4,744 jod

1.00000 KES = 0.00474 JOD

08:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553051.073589.13611.452821.651670.9486418.314
1 GBP1.1691711.25505104.2111.698521.930991.1091221.4113
1 USD0.931550.796781183.03321.353351.538580.8837517.0601
1 INR0.01121880.009595930.012043410.01629890.01852970.01064330.205461

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Kenya şilininden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Ürdün Dinarı
1 KES0.00474 JOD
5 KES0.02372 JOD
10 KES0.04744 JOD
20 KES0.09489 JOD
50 KES0.23722 JOD
100 KES0.47445 JOD
250 KES1.18612 JOD
500 KES2.37224 JOD
1000 KES4.74448 JOD
2000 KES9.48896 JOD
5000 KES23.72240 JOD
10000 KES47.44480 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Kenya Şilini
1 JOD210.77100 KES
5 JOD1053.85500 KES
10 JOD2107.71000 KES
20 JOD4215.42000 KES
50 JOD10538.55000 KES
100 JOD21077.10000 KES
250 JOD52692.75000 KES
500 JOD105385.50000 KES
1000 JOD210771.00000 KES
2000 JOD421542.00000 KES
5000 JOD1053855.00000 KES
10000 JOD2107710.00000 KES