Kenya şilininden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile KES → GMD çevirin

1.000 kes
451,89 gmd

1.00000 KES = 0.45189 GMD

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347251516.111.353450.931450.7967181.5385883.0347
1 SGD0.74225311125.341.00460.6913680.5913661.1420261.6327
1 NGN0.0006595830.00088862310.0008927120.0006143650.0005255010.001014820.0547683
1 CAD0.7388530.9954191120.1810.6882010.5886571.1367861.3504

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Gambiya Dalaşı
1 KES0.45189 GMD
5 KES2.25947 GMD
10 KES4.51894 GMD
20 KES9.03788 GMD
50 KES22.59470 GMD
100 KES45.18940 GMD
250 KES112.97350 GMD
500 KES225.94700 GMD
1000 KES451.89400 GMD
2000 KES903.78800 GMD
5000 KES2259.47000 GMD
10000 KES4518.94000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kenya Şilini
1 GMD2.21291 KES
5 GMD11.06455 KES
10 GMD22.12910 KES
20 GMD44.25820 KES
50 GMD110.64550 KES
100 GMD221.29100 KES
250 GMD553.22750 KES
500 GMD1106.45500 KES
1000 GMD2212.91000 KES
2000 GMD4425.82000 KES
5000 GMD11064.55000 KES
10000 GMD22129.10000 KES