2500 Hong Kong dolarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile HKD → MRU çevirin

2.500 hkd
12.145,25 mru

1.00000 HKD = 4.85810 MRU

13:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HKD → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 MRU
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.058787.90611.425651.634050.9664518.4158
1GBP1.1556711.22355101.5941.647631.888491.116921.2833
1USD0.944550.817294183.03211.34661.543450.912817.3947
1INR0.01137580.009843110.012043510.01621780.01858860.01099330.209494

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Moritanya Ouguiyası
100 HKD485.81000 MRU
200 HKD971.62000 MRU
300 HKD1457.43000 MRU
500 HKD2429.05000 MRU
1000 HKD4858.10000 MRU
2000 HKD9716.20000 MRU
2500 HKD12145.25000 MRU
3000 HKD14574.30000 MRU
4000 HKD19432.40000 MRU
5000 HKD24290.50000 MRU
10000 HKD48581.00000 MRU
20000 HKD97162.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Hong Kong Doları
1 MRU0.20584 HKD
5 MRU1.02921 HKD
10 MRU2.05842 HKD
20 MRU4.11684 HKD
50 MRU10.29210 HKD
100 MRU20.58420 HKD
250 MRU51.46050 HKD
500 MRU102.92100 HKD
1000 MRU205.84200 HKD
2000 MRU411.68400 HKD
5000 MRU1029.21000 HKD
10000 MRU2058.42000 HKD