bin Hong Kong dolarından Etiyopya birrine
Reel döviz kuru ile HKD → ETB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Etiyopya Birri
|100 HKD
|711.59400 ETB
|200 HKD
|1423.18800 ETB
|300 HKD
|2134.78200 ETB
|500 HKD
|3557.97000 ETB
|1000 HKD
|7115.94000 ETB
|2000 HKD
|14231.88000 ETB
|2500 HKD
|17789.85000 ETB
|3000 HKD
|21347.82000 ETB
|4000 HKD
|28463.76000 ETB
|5000 HKD
|35579.70000 ETB
|10000 HKD
|71159.40000 ETB
|20000 HKD
|142318.80000 ETB