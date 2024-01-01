bin Etiyopya birrinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → HKD çevirin

1,000Br ETB = 0,06382$ HKD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 ETB → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06660,0727
Düşük0,06360,0636
Ortalama0,06450,0667
Değişim-2.73%-10.67%
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1 ETB → HKD istatistikleri

ETB → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0666, en düşük 0,0636 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0645 oldu. ETB → HKD kurundaki değişiklik -2.73 değerindeydi.

ETB → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0727, en düşük 0,0636 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0667 oldu. ETB → HKD kurundaki değişiklik -10.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Hong Kong Doları
1 ETB0,06382 HKD
5 ETB0,31912 HKD
10 ETB0,63823 HKD
20 ETB1,27646 HKD
50 ETB3,19115 HKD
100 ETB6,38230 HKD
250 ETB15,95575 HKD
500 ETB31,91150 HKD
1000 ETB63,82300 HKD
2000 ETB127,64600 HKD
5000 ETB319,11500 HKD
10000 ETB638,23000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Etiyopya Birri
100 HKD1.566,83000 ETB
200 HKD3.133,66000 ETB
300 HKD4.700,49000 ETB
500 HKD7.834,15000 ETB
1000 HKD15.668,30000 ETB
2000 HKD31.336,60000 ETB
2500 HKD39.170,75000 ETB
3000 HKD47.004,90000 ETB
4000 HKD62.673,20000 ETB
5000 HKD78.341,50000 ETB
10000 HKD156.683,00000 ETB
20000 HKD313.366,00000 ETB