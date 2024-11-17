Etiyopya birrinden Hong Kong dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Etiyopya birrinden Hong Kong dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Etiyopya birrinden (ETB) Hong Kong dolarına (HKD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ETB - HKD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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ETB → HKD çevrim grafiği
1 ETB = 0,06382 HKD
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Etiyopya birri → Hong Kong doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Etiyopya birri Hong Kong dolarına döviz kuru şu anda 0,064, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Etiyopya birri değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.303 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Etiyopya birri Hong Kong dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,064 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,063 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.464 artış ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
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Etiyopya birrinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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