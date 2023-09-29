bin Hong Kong dolarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile HKD → AZN çevirin

1000 hkd
217.09 azn

1.00000 HKD = 0.21709 AZN

12:0 UTC'deki reel piyasa kuru
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HKD → AZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 AZN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864451.059288.02221.422721.634440.966818.5106
1GBP1.156811.2252101.8171.645691.890591.118421.4116
1USD0.94410.816193183.10251.34321.543090.9127517.476
1INR0.01136080.009821520.012033310.01616320.01856850.01098340.210295

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hong Kong dolarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

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Çevrim kurları Hong Kong Doları / Azerbaycan Manatı
100 HKD21.70940 AZN
200 HKD43.41880 AZN
300 HKD65.12820 AZN
500 HKD108.54700 AZN
1000 HKD217.09400 AZN
2000 HKD434.18800 AZN
2500 HKD542.73500 AZN
3000 HKD651.28200 AZN
4000 HKD868.37600 AZN
5000 HKD1085.47000 AZN
10000 HKD2170.94000 AZN
20000 HKD4341.88000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Hong Kong Doları
1 AZN4.60629 HKD
5 AZN23.03145 HKD
10 AZN46.06290 HKD
20 AZN92.12580 HKD
50 AZN230.31450 HKD
100 AZN460.62900 HKD
250 AZN1151.57250 HKD
500 AZN2303.14500 HKD
1000 AZN4606.29000 HKD
2000 AZN9212.58000 HKD
5000 AZN23031.45000 HKD
10000 AZN46062.90000 HKD