Тихоокеанские франки в новозеландские доллары

Сконвертируйте XPF в NZD по реальному обменному курсу

1 000 xpf
15,19 nzd

1.00000 XPF = 0.01519 NZD

Среднерыночный курс в 13:40 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса XPF к NZD

1 мин. назад 1 XPF → 0 NZD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861.075489.17451.455881.672990.959118.4492
1GBP1.1627911.25045103.691.692861.945321.1152321.4523
1USD0.92990.799712182.92221.35381.555690.891917.1557
1INR0.0112140.009644130.012059510.01632610.01876090.01075590.206889

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тихоокеанских франков в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XPF из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XPF в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for франк КФА

XPF в USD

XPF в SGD

XPF в ZAR

XPF в EUR

XPF в INR

XPF в GBP

XPF в AUD

XPF в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Новозеландский доллар
1 XPF0.01519 NZD
5 XPF0.07595 NZD
10 XPF0.15190 NZD
20 XPF0.30380 NZD
50 XPF0.75950 NZD
100 XPF1.51900 NZD
250 XPF3.79750 NZD
500 XPF7.59500 NZD
1000 XPF15.19000 NZD
2000 XPF30.38000 NZD
5000 XPF75.95000 NZD
10000 XPF151.90000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Тихоокеанский франк
1 NZD65.83270 XPF
5 NZD329.16350 XPF
10 NZD658.32700 XPF
20 NZD1316.65400 XPF
50 NZD3291.63500 XPF
100 NZD6583.27000 XPF
250 NZD16458.17500 XPF
500 NZD32916.35000 XPF
1000 NZD65832.70000 XPF
2000 NZD131665.40000 XPF
5000 NZD329163.50000 XPF
10000 NZD658327.00000 XPF