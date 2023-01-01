Франки КФА BCEAO в оманские риалы

Сконвертируйте XAF в OMR по реальному обменному курсу

1 000 xaf
0,628 omr

1.00000 XAF = 0.00063 OMR

Среднерыночный курс в 12:6 UTC
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График изменения обменного курса XAF к OMR

1 мин. назад 1 XAF → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.07689.25781.458251.675880.95918.4837
1GBP1.1615811.24975103.6711.693721.94651.1139521.4685
1USD0.929350.80016182.95331.355251.557510.891317.1782
1INR0.01120350.009645910.01205510.01633750.01877580.01074460.207083

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Как произвести расчет конвертации из франков КФА BCEAO в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XAF из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XAF в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Франк КФА BEAC / Оманский риал
1 XAF0.00063 OMR
5 XAF0.00314 OMR
10 XAF0.00628 OMR
20 XAF0.01256 OMR
50 XAF0.03139 OMR
100 XAF0.06278 OMR
250 XAF0.15694 OMR
500 XAF0.31388 OMR
1000 XAF0.62776 OMR
2000 XAF1.25553 OMR
5000 XAF3.13882 OMR
10000 XAF6.27764 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Франк КФА BEAC
1 OMR1592.96000 XAF
5 OMR7964.80000 XAF
10 OMR15929.60000 XAF
20 OMR31859.20000 XAF
50 OMR79648.00000 XAF
100 OMR159296.00000 XAF
250 OMR398240.00000 XAF
500 OMR796480.00000 XAF
1000 OMR1592960.00000 XAF
2000 OMR3185920.00000 XAF
5000 OMR7964800.00000 XAF
10000 OMR15929600.00000 XAF