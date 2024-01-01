CFA Frangı BEAC'den Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile XAF → OMR çevirin

1.000 xaf
0,632 omr

1.00000 XAF = 0.00063 OMR

02:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551151.0762589.33381.451161.65310.94799518.3587
1 GBP1.1694311.25865104.4741.69711.933261.1086221.4701
1 USD0.929150.794502183.00471.348351.535980.8808517.058
1 INR0.0111940.009571770.012047510.01624430.01850470.0106120.205506

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CFA Frangı BEAC'den Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Umman Riyali
1 XAF0.00063 OMR
5 XAF0.00316 OMR
10 XAF0.00632 OMR
20 XAF0.01263 OMR
50 XAF0.03158 OMR
100 XAF0.06317 OMR
250 XAF0.15792 OMR
500 XAF0.31584 OMR
1000 XAF0.63168 OMR
2000 XAF1.26337 OMR
5000 XAF3.15841 OMR
10000 XAF6.31683 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 OMR1583.07000 XAF
5 OMR7915.35000 XAF
10 OMR15830.70000 XAF
20 OMR31661.40000 XAF
50 OMR79153.50000 XAF
100 OMR158307.00000 XAF
250 OMR395767.50000 XAF
500 OMR791535.00000 XAF
1000 OMR1583070.00000 XAF
2000 OMR3166140.00000 XAF
5000 OMR7915350.00000 XAF
10000 OMR15830700.00000 XAF