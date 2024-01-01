CFA Frangı BEAC'den Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile XAF → INR çevirin

1.000 xaf
136,21 inr

1.00000 XAF = 0.13621 INR

02:04 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.0763589.34471.451081.652740.94802518.3571
1 GBP1.1694511.25875104.4851.696981.932821.1086721.468
1 USD0.929050.794439183.00711.348151.535510.8807517.055
1 INR0.01119260.009570730.012047210.01624140.01849850.01061050.205464

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BEAC'den Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

XAF → ZAR

XAF → CAD

XAF → EUR

XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

XAF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Hindistan Rupisi
1 XAF0.13621 INR
5 XAF0.68103 INR
10 XAF1.36207 INR
20 XAF2.72414 INR
50 XAF6.81035 INR
100 XAF13.62070 INR
250 XAF34.05175 INR
500 XAF68.10350 INR
1000 XAF136.20700 INR
2000 XAF272.41400 INR
5000 XAF681.03500 INR
10000 XAF1362.07000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 INR7.34177 XAF
5 INR36.70885 XAF
10 INR73.41770 XAF
20 INR146.83540 XAF
50 INR367.08850 XAF
100 INR734.17700 XAF
250 INR1835.44250 XAF
500 INR3670.88500 XAF
1000 INR7341.77000 XAF
2000 INR14683.54000 XAF
5000 INR36708.85000 XAF
10000 INR73417.70000 XAF