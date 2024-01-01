1 миллион вьетнамких донгов в тунисские динары
Сконвертируйте VND в TND по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к TND
1 VND = 0,00012 TND
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|1 VND в TND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменение
|-0.13%
|0.64%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к TND
За последние 30 дней максимальный курс VND к TND составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к TND в процентном соотношении составило -0.13.
За последние 90 дней максимальный курс VND к TND составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к TND в процентном соотношении составило 0.64.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в тунисские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Тунисский динар
|1000 VND
|0,12361 TND
|2000 VND
|0,24722 TND
|5000 VND
|0,61806 TND
|10000 VND
|1,23611 TND
|20000 VND
|2,47222 TND
|50000 VND
|6,18055 TND
|100000 VND
|12,36110 TND
|200000 VND
|24,72220 TND
|500000 VND
|61,80550 TND
|1000000 VND
|123,61100 TND
|2000000 VND
|247,22200 TND
|5000000 VND
|618,05500 TND
|Обменные курсы Тунисский динар / Вьетнамский донг
|1 TND
|8 089,88000 VND
|5 TND
|40 449,40000 VND
|10 TND
|80 898,80000 VND
|20 TND
|161 797,60000 VND
|50 TND
|404 494,00000 VND
|100 TND
|808 988,00000 VND
|250 TND
|2 022 470,00000 VND
|500 TND
|4 044 940,00000 VND
|1000 TND
|8 089 880,00000 VND
|2000 TND
|16 179 760,00000 VND
|5000 TND
|40 449 400,00000 VND
|10000 TND
|80 898 800,00000 VND