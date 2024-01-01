1 тысяча вьетнамких донгов в тунисские динары

Сконвертируйте VND в TND по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = DT0,0001236 TND

Среднерыночный курс в 14:35
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График изменения обменного курса VND к TND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TND
1 VND в TNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение-0.13%0.64%
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Соотношение 1 VND к TND

За последние 30 дней максимальный курс VND к TND составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к TND в процентном соотношении составило -0.13.

За последние 90 дней максимальный курс VND к TND составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к TND в процентном соотношении составило 0.64.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5210,9391,3331 399,111,39434,546153,725
1 AUD0,65710,6170,877919,8450,91722,712101,067
1 EUR1,0651,6211,421 490,41,48536,8163,75
1 SGD0,751,1410,70411 049,361,04625,91115,297

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в тунисские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Тунисский динар
1000 VND0,12361 TND
2000 VND0,24722 TND
5000 VND0,61806 TND
10000 VND1,23611 TND
20000 VND2,47222 TND
50000 VND6,18055 TND
100000 VND12,36110 TND
200000 VND24,72220 TND
500000 VND61,80550 TND
1000000 VND123,61100 TND
2000000 VND247,22200 TND
5000000 VND618,05500 TND
Обменные курсы Тунисский динар / Вьетнамский донг
1 TND8 089,88000 VND
5 TND40 449,40000 VND
10 TND80 898,80000 VND
20 TND161 797,60000 VND
50 TND404 494,00000 VND
100 TND808 988,00000 VND
250 TND2 022 470,00000 VND
500 TND4 044 940,00000 VND
1000 TND8 089 880,00000 VND
2000 TND16 179 760,00000 VND
5000 TND40 449 400,00000 VND
10000 TND80 898 800,00000 VND