20 тунисских динаров в вьетнамские донги
Сконвертируйте TND в VND по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 TND в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|8 193,5500
|8 193,5500
|Низкий
|8 082,3000
|8 047,8800
|В среднем
|8 138,7250
|8 132,6922
|Изменить
|0.62%
|1.26%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TND к VND
За последние 30 дней максимальный курс TND к VND составил 8 193,5500, а минимальный — 8 082,3000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8 138,7250. Изменение курса TND к VND в процентном соотношении составило 0.62.
За последние 90 дней максимальный курс TND к VND составил 8 193,5500, а минимальный — 8 047,8800. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8 132,6922. Изменение курса TND к VND в процентном соотношении составило 1.26.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Тунисский динар / Вьетнамский донг
|1 TND
|8 163,91000 VND
|5 TND
|40 819,55000 VND
|10 TND
|81 639,10000 VND
|20 TND
|163 278,20000 VND
|50 TND
|408 195,50000 VND
|100 TND
|816 391,00000 VND
|250 TND
|2 040 977,50000 VND
|500 TND
|4 081 955,00000 VND
|1000 TND
|8 163 910,00000 VND
|2000 TND
|16 327 820,00000 VND
|5000 TND
|40 819 550,00000 VND
|10000 TND
|81 639 100,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Тунисский динар
|1000 VND
|0,12249 TND
|2000 VND
|0,24498 TND
|5000 VND
|0,61245 TND
|10000 VND
|1,22490 TND
|20000 VND
|2,44980 TND
|50000 VND
|6,12450 TND
|100000 VND
|12,24900 TND
|200000 VND
|24,49800 TND
|500000 VND
|61,24500 TND
|1000000 VND
|122,49000 TND
|2000000 VND
|244,98000 TND
|5000000 VND
|612,45000 TND