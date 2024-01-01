1 миллион вьетнамких донгов в намибийские доллары

Сконвертируйте VND в NAD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = $0,0007053 NAD

Среднерыночный курс в 13:52
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График изменения обменного курса VND к NAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NAD
1 VND в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00070,0007
Низкий0,00070,0007
В среднем0,00070,0007
Изменение0.62%-2.14%
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Соотношение 1 VND к NAD

За последние 30 дней максимальный курс VND к NAD составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к NAD в процентном соотношении составило 0.62.

За последние 90 дней максимальный курс VND к NAD составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к NAD в процентном соотношении составило -2.14.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,9391,3331 398,351,39534,496153,835
1 AUD0,65710,6170,876918,5060,91622,659101,047
1 EUR1,0651,62111,421 488,821,48536,728163,78
1 SGD0,751,1420,70411 048,831,04625,874115,383

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Намибийский доллар
1000 VND0,70527 NAD
2000 VND1,41054 NAD
5000 VND3,52634 NAD
10000 VND7,05268 NAD
20000 VND14,10536 NAD
50000 VND35,26340 NAD
100000 VND70,52680 NAD
200000 VND141,05360 NAD
500000 VND352,63400 NAD
1000000 VND705,26800 NAD
2000000 VND1 410,53600 NAD
5000000 VND3 526,34000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Вьетнамский донг
1 NAD1 417,90000 VND
5 NAD7 089,50000 VND
10 NAD14 179,00000 VND
20 NAD28 358,00000 VND
50 NAD70 895,00000 VND
100 NAD141 790,00000 VND
250 NAD354 475,00000 VND
500 NAD708 950,00000 VND
1000 NAD1 417 900,00000 VND
2000 NAD2 835 800,00000 VND
5000 NAD7 089 500,00000 VND
10000 NAD14 179 000,00000 VND