500 000 вьетнамких донгов в монгольские тугрики

Сконвертируйте VND в MNT по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₮0,1343 MNT

Среднерыночный курс в 13:30
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График изменения обменного курса VND к MNT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MNT
1 VND в MNTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13650,1379
Низкий0,13350,1335
В среднем0,13460,1359
Изменение-1.59%-0.19%
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Соотношение 1 VND к MNT

За последние 30 дней максимальный курс VND к MNT составил 0,1365, а минимальный — 0,1335. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1346. Изменение курса VND к MNT в процентном соотношении составило -1.59.

За последние 90 дней максимальный курс VND к MNT составил 0,1379, а минимальный — 0,1335. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1359. Изменение курса VND к MNT в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,941,3341 399,61,39534,485153,925
1 AUD0,65710,6170,876919,3970,91622,653101,113
1 EUR1,0641,6211,421 489,81,48536,708163,85
1 SGD0,751,1420,70411 049,491,04625,859115,421

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в монгольские тугрики

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Монгольский тугрик
1000 VND134,31400 MNT
2000 VND268,62800 MNT
5000 VND671,57000 MNT
10000 VND1 343,14000 MNT
20000 VND2 686,28000 MNT
50000 VND6 715,70000 MNT
100000 VND13 431,40000 MNT
200000 VND26 862,80000 MNT
500000 VND67 157,00000 MNT
1000000 VND134 314,00000 MNT
2000000 VND268 628,00000 MNT
5000000 VND671 570,00000 MNT
Обменные курсы Монгольский тугрик / Вьетнамский донг
1 MNT7,44523 VND
5 MNT37,22615 VND
10 MNT74,45230 VND
20 MNT148,90460 VND
50 MNT372,26150 VND
100 MNT744,52300 VND
250 MNT1 861,30750 VND
500 MNT3 722,61500 VND
1000 MNT7 445,23000 VND
2000 MNT14 890,46000 VND
5000 MNT37 226,15000 VND
10000 MNT74 452,30000 VND