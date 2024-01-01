10 тысяч вьетнамких донгов в лесотские лоти
Сконвертируйте VND в LSL по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к LSL
1 VND = 0,00071 LSL
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|1 VND в LSL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0007
|0,0007
|Низкий
|0,0007
|0,0007
|В среднем
|0,0007
|0,0007
|Изменение
|0.77%
|-2.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к LSL
За последние 30 дней максимальный курс VND к LSL составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к LSL в процентном соотношении составило 0.77.
За последние 90 дней максимальный курс VND к LSL составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к LSL в процентном соотношении составило -2.00.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в лесотские лоти
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Лесотский лоти
|1000 VND
|0,70631 LSL
|2000 VND
|1,41262 LSL
|5000 VND
|3,53156 LSL
|10000 VND
|7,06311 LSL
|20000 VND
|14,12622 LSL
|50000 VND
|35,31555 LSL
|100000 VND
|70,63110 LSL
|200000 VND
|141,26220 LSL
|500000 VND
|353,15550 LSL
|1000000 VND
|706,31100 LSL
|2000000 VND
|1 412,62200 LSL
|5000000 VND
|3 531,55500 LSL
|Обменные курсы Лесотский лоти / Вьетнамский донг
|1 LSL
|1 415,81000 VND
|5 LSL
|7 079,05000 VND
|10 LSL
|14 158,10000 VND
|20 LSL
|28 316,20000 VND
|50 LSL
|70 790,50000 VND
|100 LSL
|141 581,00000 VND
|250 LSL
|353 952,50000 VND
|500 LSL
|707 905,00000 VND
|1000 LSL
|1 415 810,00000 VND
|2000 LSL
|2 831 620,00000 VND
|5000 LSL
|7 079 050,00000 VND
|10000 LSL
|14 158 100,00000 VND