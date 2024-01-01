100 тысяч вьетнамких донгов в лесотские лоти

Сконвертируйте VND в LSL по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = L0,0007067 LSL

Среднерыночный курс в 13:30
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График изменения обменного курса VND к LSL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LSL
1 VND в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00070,0007
Низкий0,00070,0007
В среднем0,00070,0007
Изменение0.77%-2.00%
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Соотношение 1 VND к LSL

За последние 30 дней максимальный курс VND к LSL составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к LSL в процентном соотношении составило 0.77.

За последние 90 дней максимальный курс VND к LSL составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к LSL в процентном соотношении составило -2.00.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5210,941,3331 400,191,39534,48153,905
1 AUD0,65710,6180,876920,2750,91722,662101,154
1 EUR1,0641,61911,4191 490,151,48436,695163,805
1 SGD0,751,1410,70511 050,051,04625,857115,419

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Лесотский лоти
1000 VND0,70666 LSL
2000 VND1,41332 LSL
5000 VND3,53330 LSL
10000 VND7,06659 LSL
20000 VND14,13318 LSL
50000 VND35,33295 LSL
100000 VND70,66590 LSL
200000 VND141,33180 LSL
500000 VND353,32950 LSL
1000000 VND706,65900 LSL
2000000 VND1 413,31800 LSL
5000000 VND3 533,29500 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Вьетнамский донг
1 LSL1 415,11000 VND
5 LSL7 075,55000 VND
10 LSL14 151,10000 VND
20 LSL28 302,20000 VND
50 LSL70 755,50000 VND
100 LSL141 511,00000 VND
250 LSL353 777,50000 VND
500 LSL707 555,00000 VND
1000 LSL1 415 110,00000 VND
2000 LSL2 830 220,00000 VND
5000 LSL7 075 550,00000 VND
10000 LSL14 151 100,00000 VND