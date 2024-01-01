2 000 вьетнамких донгов в южно-корейские воны
Сконвертируйте VND в KRW по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к KRW
1 VND = 0,05530 KRW
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в KRW
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0553
|0,0553
|Низкий
|0,0542
|0,0530
|В среднем
|0,0546
|0,0541
|Изменение
|1.70%
|1.93%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к KRW
За последние 30 дней максимальный курс VND к KRW составил 0,0553, а минимальный — 0,0542. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0546. Изменение курса VND к KRW в процентном соотношении составило 1.70.
За последние 90 дней максимальный курс VND к KRW составил 0,0553, а минимальный — 0,0530. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0541. Изменение курса VND к KRW в процентном соотношении составило 1.93.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в южно-корейские воны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Южно-Корейский вон
|1000 VND
|55,29890 KRW
|2000 VND
|110,59780 KRW
|5000 VND
|276,49450 KRW
|10000 VND
|552,98900 KRW
|20000 VND
|1 105,97800 KRW
|50000 VND
|2 764,94500 KRW
|100000 VND
|5 529,89000 KRW
|200000 VND
|11 059,78000 KRW
|500000 VND
|27 649,45000 KRW
|1000000 VND
|55 298,90000 KRW
|2000000 VND
|110 597,80000 KRW
|5000000 VND
|276 494,50000 KRW
|Обменные курсы Южно-Корейский вон / Вьетнамский донг
|1 KRW
|18,08350 VND
|5 KRW
|90,41750 VND
|10 KRW
|180,83500 VND
|20 KRW
|361,67000 VND
|50 KRW
|904,17500 VND
|100 KRW
|1 808,35000 VND
|250 KRW
|4 520,87500 VND
|500 KRW
|9 041,75000 VND
|1000 KRW
|18 083,50000 VND
|2000 KRW
|36 167,00000 VND
|5000 KRW
|90 417,50000 VND
|10000 KRW
|180 835,00000 VND
|20000 KRW
|361 670,00000 VND
|30000 KRW
|542 505,00000 VND
|40000 KRW
|723 340,00000 VND
|50000 KRW
|904 175,00000 VND