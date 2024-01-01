1 тысяча вьетнамких донгов в ямайские доллары

Сконвертируйте VND в JMD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = J$0,006252 JMD

Среднерыночный курс в 13:10
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График изменения обменного курса VND к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 VND в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00640,0064
Низкий0,00620,0062
В среднем0,00630,0063
Изменение-1.60%0.30%
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Соотношение 1 VND к JMD

За последние 30 дней максимальный курс VND к JMD составил 0,0064, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0063. Изменение курса VND к JMD в процентном соотношении составило -1.60.

За последние 90 дней максимальный курс VND к JMD составил 0,0064, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0063. Изменение курса VND к JMD в процентном соотношении составило 0.30.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 399,011,39434,456153,825
1 AUD0,65810,6180,877920,3390,91722,667101,194
1 EUR1,0651,61911,421 490,021,48536,697163,825
1 SGD0,751,140,70411 049,481,04625,848115,393

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Ямайский доллар
1000 VND6,25219 JMD
2000 VND12,50438 JMD
5000 VND31,26095 JMD
10000 VND62,52190 JMD
20000 VND125,04380 JMD
50000 VND312,60950 JMD
100000 VND625,21900 JMD
200000 VND1 250,43800 JMD
500000 VND3 126,09500 JMD
1000000 VND6 252,19000 JMD
2000000 VND12 504,38000 JMD
5000000 VND31 260,95000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Вьетнамский донг
1 JMD159,94400 VND
5 JMD799,72000 VND
10 JMD1 599,44000 VND
20 JMD3 198,88000 VND
50 JMD7 997,20000 VND
100 JMD15 994,40000 VND
250 JMD39 986,00000 VND
500 JMD79 972,00000 VND
1000 JMD159 944,00000 VND
2000 JMD319 888,00000 VND
5000 JMD799 720,00000 VND
10000 JMD1 599 440,00000 VND