10 тысяч вьетнамких донгов в венгерские форинты

Сконвертируйте VND в HUF по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Ft0,01518 HUF

Среднерыночный курс в 13:02
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к HUF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HUF
1 VND в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01520,0152
Низкий0,01460,0141
В среднем0,01480,0145
Изменение2.66%6.60%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к HUF

За последние 30 дней максимальный курс VND к HUF составил 0,0152, а минимальный — 0,0146. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0148. Изменение курса VND к HUF в процентном соотношении составило 2.66.

За последние 90 дней максимальный курс VND к HUF составил 0,0152, а минимальный — 0,0141. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0145. Изменение курса VND к HUF в процентном соотношении составило 6.60.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к HUF

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 398,311,39434,46153,815
1 AUD0,65810,6180,877920,0180,91722,673101,203
1 EUR1,0651,61911,421 489,341,48536,703163,83
1 SGD0,751,140,70411 048,881,04625,849115,377

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Венгерский форинт
1000 VND15,18090 HUF
2000 VND30,36180 HUF
5000 VND75,90450 HUF
10000 VND151,80900 HUF
20000 VND303,61800 HUF
50000 VND759,04500 HUF
100000 VND1 518,09000 HUF
200000 VND3 036,18000 HUF
500000 VND7 590,45000 HUF
1000000 VND15 180,90000 HUF
2000000 VND30 361,80000 HUF
5000000 VND75 904,50000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Вьетнамский донг
2000 HUF131 744,80000 VND
5000 HUF329 362,00000 VND
10000 HUF658 724,00000 VND
15000 HUF988 086,00000 VND
20000 HUF1 317 448,00000 VND
30000 HUF1 976 172,00000 VND
40000 HUF2 634 896,00000 VND
50000 HUF3 293 620,00000 VND
60000 HUF3 952 344,00000 VND
100000 HUF6 587 240,00000 VND
150000 HUF9 880 860,00000 VND
200000 HUF13 174 480,00000 VND