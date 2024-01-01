1 миллион вьетнамких донгов в гватемальские кетсали

Сконвертируйте VND в GTQ по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Q0,0003051 GTQ

Среднерыночный курс в 12:53
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График изменения обменного курса VND к GTQ

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GTQ
1 VND в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменение-2.07%-0.98%
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Соотношение 1 VND к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс VND к GTQ составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса VND к GTQ в процентном соотношении составило -2.07.

За последние 90 дней максимальный курс VND к GTQ составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса VND к GTQ в процентном соотношении составило -0.98.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9391,3331 398,221,39434,452153,815
1 AUD0,65810,6180,877920,3780,91722,678101,249
1 EUR1,0661,61911,421 489,81,48536,708163,89
1 SGD0,751,140,70411 049,281,04625,854115,429

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Гватемальский кетсаль
1000 VND0,30511 GTQ
2000 VND0,61023 GTQ
5000 VND1,52557 GTQ
10000 VND3,05114 GTQ
20000 VND6,10228 GTQ
50000 VND15,25570 GTQ
100000 VND30,51140 GTQ
200000 VND61,02280 GTQ
500000 VND152,55700 GTQ
1000000 VND305,11400 GTQ
2000000 VND610,22800 GTQ
5000000 VND1 525,57000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Вьетнамский донг
1 GTQ3 277,46000 VND
5 GTQ16 387,30000 VND
10 GTQ32 774,60000 VND
20 GTQ65 549,20000 VND
50 GTQ163 873,00000 VND
100 GTQ327 746,00000 VND
250 GTQ819 365,00000 VND
500 GTQ1 638 730,00000 VND
1000 GTQ3 277 460,00000 VND
2000 GTQ6 554 920,00000 VND
5000 GTQ16 387 300,00000 VND
10000 GTQ32 774 600,00000 VND