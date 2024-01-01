20 000 вьетнамких донгов в гвинейские франки

Сконвертируйте VND в GNF по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = GFr0,3405 GNF

Среднерыночный курс в 12:51
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График изменения обменного курса VND к GNF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GNF
1 VND в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34660,3516
Низкий0,33830,3383
В среднем0,34150,3459
Изменение-1.75%-0.60%
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Соотношение 1 VND к GNF

За последние 30 дней максимальный курс VND к GNF составил 0,3466, а минимальный — 0,3383. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3415. Изменение курса VND к GNF в процентном соотношении составило -1.75.

За последние 90 дней максимальный курс VND к GNF составил 0,3516, а минимальный — 0,3383. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3459. Изменение курса VND к GNF в процентном соотношении составило -0.60.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9391,3331 398,181,39434,45153,785
1 AUD0,65810,6180,877920,3520,91722,677101,229
1 EUR1,0651,61911,421 489,621,48536,703163,845
1 SGD0,751,140,70411 049,211,04625,852115,402

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Гвинейский франк
1000 VND340,54300 GNF
2000 VND681,08600 GNF
5000 VND1 702,71500 GNF
10000 VND3 405,43000 GNF
20000 VND6 810,86000 GNF
50000 VND17 027,15000 GNF
100000 VND34 054,30000 GNF
200000 VND68 108,60000 GNF
500000 VND170 271,50000 GNF
1000000 VND340 543,00000 GNF
2000000 VND681 086,00000 GNF
5000000 VND1 702 715,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Вьетнамский донг
1 GNF2,93649 VND
5 GNF14,68245 VND
10 GNF29,36490 VND
20 GNF58,72980 VND
50 GNF146,82450 VND
100 GNF293,64900 VND
250 GNF734,12250 VND
500 GNF1 468,24500 VND
1000 GNF2 936,49000 VND
2000 GNF5 872,98000 VND
5000 GNF14 682,45000 VND
10000 GNF29 364,90000 VND