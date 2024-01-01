20.000 Vietnam dongundan Gine frangına

Reel döviz kuru ile VND → GNF çevirin

1,000₫ VND = 0,3392GFr GNF

02:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GNF
1 VND → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34280,3516
Düşük0,33830,3383
Ortalama0,34000,3455
Değişim-1.06%-1.87%
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1 VND → GNF istatistikleri

VND → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3428, en düşük 0,3383 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3400 oldu. VND → GNF kurundaki değişiklik -1.06 değerindeydi.

VND → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3516, en düşük 0,3383 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3455 oldu. VND → GNF kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.393,181,40234,653154,195
1 AUD0,65110,6150,872906,8910,91322,557100,373
1 EUR1,0591,62711,4181.475,451,48536,699163,3
1 SGD0,7471,1470,70511.040,541,04725,881115,165

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gine Frangı
1000 VND339,15000 GNF
2000 VND678,30000 GNF
5000 VND1.695,75000 GNF
10000 VND3.391,50000 GNF
20000 VND6.783,00000 GNF
50000 VND16.957,50000 GNF
100000 VND33.915,00000 GNF
200000 VND67.830,00000 GNF
500000 VND169.575,00000 GNF
1000000 VND339.150,00000 GNF
2000000 VND678.300,00000 GNF
5000000 VND1.695.750,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Vietnam Dongu
1 GNF2,94855 VND
5 GNF14,74275 VND
10 GNF29,48550 VND
20 GNF58,97100 VND
50 GNF147,42750 VND
100 GNF294,85500 VND
250 GNF737,13750 VND
500 GNF1.474,27500 VND
1000 GNF2.948,55000 VND
2000 GNF5.897,10000 VND
5000 GNF14.742,75000 VND
10000 GNF29.485,50000 VND