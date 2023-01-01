5000 Gine frangından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile GNF → VND çevirin

5.000 gnf
14.135 vnd

1.00000 GNF = 2.82702 VND

8:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

GNF → VND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GNF → 0 VND
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0604588.08361.425991.636240.9653518.5111
1GBP1.153611.2233101.611.644971.887521.1136321.3538
1USD0.9430.817461183.06251.34471.542970.9102517.4559
1INR0.01135280.009841520.012039110.0161890.0185760.01095860.210154

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Gine frangı

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Gine Frangı / Vietnam Dongu
1 GNF2.82702 VND
5 GNF14.13510 VND
10 GNF28.27020 VND
20 GNF56.54040 VND
50 GNF141.35100 VND
100 GNF282.70200 VND
250 GNF706.75500 VND
500 GNF1413.51000 VND
1000 GNF2827.02000 VND
2000 GNF5654.04000 VND
5000 GNF14135.10000 VND
10000 GNF28270.20000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gine Frangı
1 VND0.35373 GNF
5 VND1.76865 GNF
10 VND3.53729 GNF
20 VND7.07458 GNF
50 VND17.68645 GNF
100 VND35.37290 GNF
250 VND88.43225 GNF
500 VND176.86450 GNF
1000 VND353.72900 GNF
2000 VND707.45800 GNF
5000 VND1768.64500 GNF
10000 VND3537.29000 GNF