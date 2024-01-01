500 000 вьетнамких донгов в коста-риканские колоны

Сконвертируйте VND в CRC по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₡0,02023 CRC

Среднерыночный курс в 12:30
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График изменения обменного курса VND к CRC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CRC
1 VND в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02080,0212
Низкий0,02020,0202
В среднем0,02040,0208
Изменение-2.84%-3.05%
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Соотношение 1 VND к CRC

За последние 30 дней максимальный курс VND к CRC составил 0,0208, а минимальный — 0,0202. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0204. Изменение курса VND к CRC в процентном соотношении составило -2.84.

За последние 90 дней максимальный курс VND к CRC составил 0,0212, а минимальный — 0,0202. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0208. Изменение курса VND к CRC в процентном соотношении составило -3.05.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3331 397,511,39334,418153,825
1 AUD0,65810,6180,877920,1210,91722,661101,278
1 EUR1,0661,61911,421 489,41,48536,681163,94
1 SGD0,751,140,70411 048,671,04525,826115,428

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Коста-риканский колон
1000 VND20,23440 CRC
2000 VND40,46880 CRC
5000 VND101,17200 CRC
10000 VND202,34400 CRC
20000 VND404,68800 CRC
50000 VND1 011,72000 CRC
100000 VND2 023,44000 CRC
200000 VND4 046,88000 CRC
500000 VND10 117,20000 CRC
1000000 VND20 234,40000 CRC
2000000 VND40 468,80000 CRC
5000000 VND101 172,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Вьетнамский донг
1 CRC49,42070 VND
5 CRC247,10350 VND
10 CRC494,20700 VND
20 CRC988,41400 VND
50 CRC2 471,03500 VND
100 CRC4 942,07000 VND
250 CRC12 355,17500 VND
500 CRC24 710,35000 VND
1000 CRC49 420,70000 VND
2000 CRC98 841,40000 VND
5000 CRC247 103,50000 VND
10000 CRC494 207,00000 VND