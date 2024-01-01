10 узбекских сомов в украинские гривны

Сконвертируйте UZS в UAH по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ₴0,003202 UAH

Среднерыночный курс в 11:33
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График изменения обменного курса UZS к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 UZS в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00320,0032
Низкий0,00320,0032
В среднем0,00320,0032
Изменение-0.25%-1.32%
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Соотношение 1 UZS к UAH

За последние 30 дней максимальный курс UZS к UAH составил 0,0032, а минимальный — 0,0032. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0032. Изменение курса UZS к UAH в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к UAH составил 0,0032, а минимальный — 0,0032. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0032. Изменение курса UZS к UAH в процентном соотношении составило -1.32.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9241,4851,620,93721,784
1 GBP1,20811,288108,6661,7941,9571,13326,324
1 USD0,9380,777184,3841,3931,520,8820,442
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Украинская гривна
1 UZS0,00320 UAH
5 UZS0,01601 UAH
10 UZS0,03202 UAH
20 UZS0,06404 UAH
50 UZS0,16009 UAH
100 UZS0,32019 UAH
250 UZS0,80047 UAH
500 UZS1,60094 UAH
1000 UZS3,20187 UAH
2000 UZS6,40374 UAH
5000 UZS16,00935 UAH
10000 UZS32,01870 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Узбекский сом
1 UAH312,31700 UZS
5 UAH1 561,58500 UZS
10 UAH3 123,17000 UZS
20 UAH6 246,34000 UZS
50 UAH15 615,85000 UZS
100 UAH31 231,70000 UZS
250 UAH78 079,25000 UZS
500 UAH156 158,50000 UZS
1000 UAH312 317,00000 UZS
2000 UAH624 634,00000 UZS
5000 UAH1 561 585,00000 UZS
10000 UAH3 123 170,00000 UZS