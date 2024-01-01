5 000 украинских гривен в узбекские сомы

Сконвертируйте UAH в UZS по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = so'm312,2 UZS

Среднерыночный курс в 04:44
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График изменения обменного курса UAH к UZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 UAH в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий312,6780312,6780
Низкий310,7000308,1100
В среднем311,9311310,5856
Изменение0.21%1.30%
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Соотношение 1 UAH к UZS

За последние 30 дней максимальный курс UAH к UZS составил 312,6780, а минимальный — 310,7000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 311,9311. Изменение курса UAH к UZS в процентном соотношении составило 0.21.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к UZS составил 312,6780, а минимальный — 308,1100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 310,5856. Изменение курса UAH к UZS в процентном соотношении составило 1.30.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93484,3870,7751,3291,39217,6231,518
1 EUR1,071190,3650,831,4231,49118,8721,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0170,2090,018
1 GBP1,291,205108,88411,7151,79722,7391,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в INR

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UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Узбекский сом
1 UAH312,18800 UZS
5 UAH1 560,94000 UZS
10 UAH3 121,88000 UZS
20 UAH6 243,76000 UZS
50 UAH15 609,40000 UZS
100 UAH31 218,80000 UZS
250 UAH78 047,00000 UZS
500 UAH156 094,00000 UZS
1000 UAH312 188,00000 UZS
2000 UAH624 376,00000 UZS
5000 UAH1 560 940,00000 UZS
10000 UAH3 121 880,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Украинская гривна
1 UZS0,00320 UAH
5 UZS0,01602 UAH
10 UZS0,03203 UAH
20 UZS0,06406 UAH
50 UZS0,16016 UAH
100 UZS0,32032 UAH
250 UZS0,80080 UAH
500 UZS1,60160 UAH
1000 UZS3,20320 UAH
2000 UZS6,40640 UAH
5000 UZS16,01600 UAH
10000 UZS32,03200 UAH