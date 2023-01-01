10 Özbekistan somundan Ukrayna grivnasına
Reel döviz kuru ile UZS → UAH çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Özbekistan Somu
|1 UAH
|333.75600 UZS
|5 UAH
|1668.78000 UZS
|10 UAH
|3337.56000 UZS
|20 UAH
|6675.12000 UZS
|50 UAH
|16687.80000 UZS
|100 UAH
|33375.60000 UZS
|250 UAH
|83439.00000 UZS
|500 UAH
|166878.00000 UZS
|1000 UAH
|333756.00000 UZS
|2000 UAH
|667512.00000 UZS
|5000 UAH
|1668780.00000 UZS
|10000 UAH
|3337560.00000 UZS