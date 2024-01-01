1 тысяча узбекских сомов в румынские леи

Сконвертируйте UZS в RON по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = L0,0003644 RON

Среднерыночный курс в 11:17
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График изменения обменного курса UZS к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 UZS в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00040,0004
Низкий0,00040,0003
В среднем0,00040,0004
Изменение2.34%1.62%
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Соотношение 1 UZS к RON

За последние 30 дней максимальный курс UZS к RON составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса UZS к RON в процентном соотношении составило 2.34.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к RON составил 0,0004, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса UZS к RON в процентном соотношении составило 1.62.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9751,4861,620,93821,749
1 GBP1,20811,288108,6831,7951,9571,13226,271
1 USD0,9380,776184,3851,3941,5190,87920,398
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в JPY

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Румынский лей
1 UZS0,00036 RON
5 UZS0,00182 RON
10 UZS0,00364 RON
20 UZS0,00729 RON
50 UZS0,01822 RON
100 UZS0,03644 RON
250 UZS0,09110 RON
500 UZS0,18219 RON
1000 UZS0,36438 RON
2000 UZS0,72877 RON
5000 UZS1,82192 RON
10000 UZS3,64384 RON
Обменные курсы Румынский лей / Узбекский сом
1 RON2 744,36000 UZS
5 RON13 721,80000 UZS
10 RON27 443,60000 UZS
20 RON54 887,20000 UZS
50 RON137 218,00000 UZS
100 RON274 436,00000 UZS
250 RON686 090,00000 UZS
500 RON1 372 180,00000 UZS
1000 RON2 744 360,00000 UZS
2000 RON5 488 720,00000 UZS
5000 RON13 721 800,00000 UZS
10000 RON27 443 600,00000 UZS