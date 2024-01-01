10 тысяч узбекских сомов в китайские юани

Сконвертируйте UZS в CNY по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ¥0,0005620 CNY

Среднерыночный курс в 10:16
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График изменения обменного курса UZS к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 UZS в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00060,0006
Низкий0,00060,0005
В среднем0,00060,0006
Изменение1.59%-0.87%
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Соотношение 1 UZS к CNY

За последние 30 дней максимальный курс UZS к CNY составил 0,0006, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса UZS к CNY в процентном соотношении составило 1.59.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к CNY составил 0,0006, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса UZS к CNY в процентном соотношении составило -0.87.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1131,4871,6220,93921,708
1 GBP1,20811,29108,8121,7961,9581,13326,212
1 USD0,9360,775184,381,3931,5190,87920,327
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Китайский юань RMB
1 UZS0,00056 CNY
5 UZS0,00281 CNY
10 UZS0,00562 CNY
20 UZS0,01124 CNY
50 UZS0,02810 CNY
100 UZS0,05620 CNY
250 UZS0,14051 CNY
500 UZS0,28102 CNY
1000 UZS0,56205 CNY
2000 UZS1,12409 CNY
5000 UZS2,81023 CNY
10000 UZS5,62046 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Узбекский сом
1 CNY1 779,21000 UZS
5 CNY8 896,05000 UZS
10 CNY17 792,10000 UZS
20 CNY35 584,20000 UZS
50 CNY88 960,50000 UZS
100 CNY177 921,00000 UZS
250 CNY444 802,50000 UZS
500 CNY889 605,00000 UZS
1000 CNY1 779 210,00000 UZS
2000 CNY3 558 420,00000 UZS
5000 CNY8 896 050,00000 UZS
10000 CNY17 792 100,00000 UZS