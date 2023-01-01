100 китайских юаней в узбекские сомы
Сконвертируйте CNY в UZS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CNY к UZS
1 CNY = 1674.08000 UZS
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Как произвести расчет конвертации из китайских юаней в узбекские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CNY из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CNY в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Узбекский сом
|1 CNY
|1674.08000 UZS
|5 CNY
|8370.40000 UZS
|10 CNY
|16740.80000 UZS
|20 CNY
|33481.60000 UZS
|50 CNY
|83704.00000 UZS
|100 CNY
|167408.00000 UZS
|250 CNY
|418520.00000 UZS
|500 CNY
|837040.00000 UZS
|1000 CNY
|1674080.00000 UZS
|2000 CNY
|3348160.00000 UZS
|5000 CNY
|8370400.00000 UZS
|10000 CNY
|16740800.00000 UZS