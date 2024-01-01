5 угандийских шиллингов в таджикские сомони

Сконвертируйте UGX в TJS по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = SM0,002915 TJS

Среднерыночный курс в 07:39
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График изменения обменного курса UGX к TJS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TJS
1 UGX в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00290,0029
Низкий0,00290,0028
В среднем0,00290,0029
Изменение0.10%2.39%
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Соотношение 1 UGX к TJS

За последние 30 дней максимальный курс UGX к TJS составил 0,0029, а минимальный — 0,0029. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0029. Изменение курса UGX к TJS в процентном соотношении составило 0.10.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к TJS составил 0,0029, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0029. Изменение курса UGX к TJS в процентном соотношении составило 2.39.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5190,9341,330,77584,3841 695,521,392
1 AUD0,65810,6150,8760,5155,5631 116,420,916
1 EUR1,071,62511,4230,82990,3121 814,631,49
1 SGD0,7521,1420,70310,58363,4541 274,971,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Таджикский сомони
1 UGX0,00292 TJS
5 UGX0,01458 TJS
10 UGX0,02915 TJS
20 UGX0,05830 TJS
50 UGX0,14576 TJS
100 UGX0,29152 TJS
250 UGX0,72879 TJS
500 UGX1,45758 TJS
1000 UGX2,91515 TJS
2000 UGX5,83030 TJS
5000 UGX14,57575 TJS
10000 UGX29,15150 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Угандийский шиллинг
1 TJS343,03600 UGX
5 TJS1 715,18000 UGX
10 TJS3 430,36000 UGX
20 TJS6 860,72000 UGX
50 TJS17 151,80000 UGX
100 TJS34 303,60000 UGX
250 TJS85 759,00000 UGX
500 TJS171 518,00000 UGX
1000 TJS343 036,00000 UGX
2000 TJS686 072,00000 UGX
5000 TJS1 715 180,00000 UGX
10000 TJS3 430 360,00000 UGX