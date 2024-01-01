10 таджикских сомони в угандийские шиллинги

Сконвертируйте TJS в UGX по реальному обменному курсу

10 tjs
3 462 ugx

SM1,000 TJS = Ush346,2 UGX

Среднерыночный курс в 20:43
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1 TJS в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий349,1200353,9610
Низкий341,7980341,7980
В среднем345,0672347,0474
Изменить-0.79%-0.44%
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Соотношение 1 TJS к UGX

За последние 30 дней максимальный курс TJS к UGX составил 349,1200, а минимальный — 341,7980. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 345,0672. Изменение курса TJS к UGX в процентном соотношении составило -0.79.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к UGX составил 353,9610, а минимальный — 341,7980. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 347,0474. Изменение курса TJS к UGX в процентном соотношении составило -0.44.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Угандийский шиллинг
1 TJS346,18400 UGX
5 TJS1 730,92000 UGX
10 TJS3 461,84000 UGX
20 TJS6 923,68000 UGX
50 TJS17 309,20000 UGX
100 TJS34 618,40000 UGX
250 TJS86 546,00000 UGX
500 TJS173 092,00000 UGX
1000 TJS346 184,00000 UGX
2000 TJS692 368,00000 UGX
5000 TJS1 730 920,00000 UGX
10000 TJS3 461 840,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Таджикский сомони
1 UGX0,00289 TJS
5 UGX0,01444 TJS
10 UGX0,02889 TJS
20 UGX0,05777 TJS
50 UGX0,14443 TJS
100 UGX0,28886 TJS
250 UGX0,72216 TJS
500 UGX1,44432 TJS
1000 UGX2,88863 TJS
2000 UGX5,77726 TJS
5000 UGX14,44315 TJS
10000 UGX28,88630 TJS