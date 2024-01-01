1 угандийский шиллинг в индонезийские рупии
Сконвертируйте UGX в IDR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса UGX к IDR
1 UGX = 4,28377 IDR
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 UGX в IDR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,3040
|4,3040
|Низкий
|4,2168
|4,0859
|В среднем
|4,2657
|4,1968
|Изменение
|0.85%
|0.86%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UGX к IDR
За последние 30 дней максимальный курс UGX к IDR составил 4,3040, а минимальный — 4,2168. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,2657. Изменение курса UGX к IDR в процентном соотношении составило 0.85.
За последние 90 дней максимальный курс UGX к IDR составил 4,3040, а минимальный — 4,0859. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,1968. Изменение курса UGX к IDR в процентном соотношении составило 0.86.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в индонезийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Угандийский шиллинг / Индонезийская рупия
|1 UGX
|4,28377 IDR
|5 UGX
|21,41885 IDR
|10 UGX
|42,83770 IDR
|20 UGX
|85,67540 IDR
|50 UGX
|214,18850 IDR
|100 UGX
|428,37700 IDR
|250 UGX
|1 070,94250 IDR
|500 UGX
|2 141,88500 IDR
|1000 UGX
|4 283,77000 IDR
|2000 UGX
|8 567,54000 IDR
|5000 UGX
|21 418,85000 IDR
|10000 UGX
|42 837,70000 IDR