5 индонезийских рупий в угандийские шиллинги

Сконвертируйте IDR в UGX по реальному обменному курсу

5 idr
1 ugx

Rp1,000 IDR = Ush0,2281 UGX

Среднерыночный курс в 13:07
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1 IDR в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22960,2392
Низкий0,22560,2256
В среднем0,22760,2321
Изменить-0.16%-2.68%
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Соотношение 1 IDR к UGX

За последние 30 дней максимальный курс IDR к UGX составил 0,2296, а минимальный — 0,2256. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2276. Изменение курса IDR к UGX в процентном соотношении составило -0.16.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к UGX составил 0,2392, а минимальный — 0,2256. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2321. Изменение курса IDR к UGX в процентном соотношении составило -2.68.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6950,9181,3451,4951,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,13611,4651,6281,4950,8438,504
1 SGD0,74362,220,68311,1111,0210,5755,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Угандийский шиллинг
1 IDR0,22810 UGX
5 IDR1,14052 UGX
10 IDR2,28104 UGX
20 IDR4,56208 UGX
50 IDR11,40520 UGX
100 IDR22,81040 UGX
250 IDR57,02600 UGX
500 IDR114,05200 UGX
1000 IDR228,10400 UGX
2000 IDR456,20800 UGX
5000 IDR1 140,52000 UGX
10000 IDR2 281,04000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Индонезийская рупия
1 UGX4,38397 IDR
5 UGX21,91985 IDR
10 UGX43,83970 IDR
20 UGX87,67940 IDR
50 UGX219,19850 IDR
100 UGX438,39700 IDR
250 UGX1 095,99250 IDR
500 UGX2 191,98500 IDR
1000 UGX4 383,97000 IDR
2000 UGX8 767,94000 IDR
5000 UGX21 919,85000 IDR
10000 UGX43 839,70000 IDR