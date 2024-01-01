1 угандийский шиллинг в венгерские форинты

Сконвертируйте UGX в HUF по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = Ft0,1039 HUF

Среднерыночный курс в 06:09
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График изменения обменного курса UGX к HUF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HUF
1 UGX в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10390,1039
Низкий0,10010,0947
В среднем0,10190,0982
Изменение3.83%8.22%
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Соотношение 1 UGX к HUF

За последние 30 дней максимальный курс UGX к HUF составил 0,1039, а минимальный — 0,1001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1019. Изменение курса UGX к HUF в процентном соотношении составило 3.83.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к HUF составил 0,1039, а минимальный — 0,0947. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0982. Изменение курса UGX к HUF в процентном соотношении составило 8.22.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3821 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6291 117,770,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4281 8171,491
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5151 276,221,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийский шиллинг

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UGX в AUD

UGX в EUR

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UGX в GBP

UGX в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Венгерский форинт
1 UGX0,10392 HUF
5 UGX0,51960 HUF
10 UGX1,03919 HUF
20 UGX2,07838 HUF
50 UGX5,19595 HUF
100 UGX10,39190 HUF
250 UGX25,97975 HUF
500 UGX51,95950 HUF
1000 UGX103,91900 HUF
2000 UGX207,83800 HUF
5000 UGX519,59500 HUF
10000 UGX1 039,19000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Угандийский шиллинг
2000 HUF19 245,76000 UGX
5000 HUF48 114,40000 UGX
10000 HUF96 228,80000 UGX
15000 HUF144 343,20000 UGX
20000 HUF192 457,60000 UGX
30000 HUF288 686,40000 UGX
40000 HUF384 915,20000 UGX
50000 HUF481 144,00000 UGX
60000 HUF577 372,80000 UGX
100000 HUF962 288,00000 UGX
150000 HUF1 443 432,00000 UGX
200000 HUF1 924 576,00000 UGX