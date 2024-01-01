2 000 угандийских шиллингов в коста-риканские колоны

Сконвертируйте UGX в CRC по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₡0,1399 CRC

Среднерыночный курс в 05:24
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к CRC

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CRC
1 UGX в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14090,1418
Низкий0,13910,1385
В среднем0,14030,1402
Изменение-0.69%-0.53%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к CRC

За последние 30 дней максимальный курс UGX к CRC составил 0,1409, а минимальный — 0,1391. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1403. Изменение курса UGX к CRC в процентном соотношении составило -0.69.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к CRC составил 0,1418, а минимальный — 0,1385. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1402. Изменение курса UGX к CRC в процентном соотношении составило -0.53.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к CRC

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9341,3290,77584,3841 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6261 117,690,918
1 EUR1,0711,62511,4230,8390,3921 816,241,491
1 SGD0,7531,1420,70310,58363,5011 275,931,048

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Коста-риканский колон
1 UGX0,13993 CRC
5 UGX0,69964 CRC
10 UGX1,39927 CRC
20 UGX2,79854 CRC
50 UGX6,99635 CRC
100 UGX13,99270 CRC
250 UGX34,98175 CRC
500 UGX69,96350 CRC
1000 UGX139,92700 CRC
2000 UGX279,85400 CRC
5000 UGX699,63500 CRC
10000 UGX1 399,27000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Угандийский шиллинг
1 CRC7,14656 UGX
5 CRC35,73280 UGX
10 CRC71,46560 UGX
20 CRC142,93120 UGX
50 CRC357,32800 UGX
100 CRC714,65600 UGX
250 CRC1 786,64000 UGX
500 CRC3 573,28000 UGX
1000 CRC7 146,56000 UGX
2000 CRC14 293,12000 UGX
5000 CRC35 732,80000 UGX
10000 CRC71 465,60000 UGX