5 угандийских шиллингов в арубанские флорины

Сконвертируйте UGX в AWG по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ƒ0,0004891 AWG

Среднерыночный курс в 05:14
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График изменения обменного курса UGX к AWG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AWG
1 UGX в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменение0.21%1.85%
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Соотношение 1 UGX к AWG

За последние 30 дней максимальный курс UGX к AWG составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса UGX к AWG в процентном соотношении составило 0.21.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к AWG составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса UGX к AWG в процентном соотношении составило 1.85.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3280,77484,3891 695,521,392
1 AUD0,6610,6160,8760,51155,6671 118,450,918
1 EUR1,0721,62411,4230,8390,4271 816,831,492
1 SGD0,7531,1410,70310,58363,5341 276,511,048

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Арубанский флорин
1 UGX0,00049 AWG
5 UGX0,00245 AWG
10 UGX0,00489 AWG
20 UGX0,00978 AWG
50 UGX0,02445 AWG
100 UGX0,04891 AWG
250 UGX0,12226 AWG
500 UGX0,24453 AWG
1000 UGX0,48906 AWG
2000 UGX0,97811 AWG
5000 UGX2,44528 AWG
10000 UGX4,89056 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Угандийский шиллинг
1 AWG2 044,75000 UGX
5 AWG10 223,75000 UGX
10 AWG20 447,50000 UGX
20 AWG40 895,00000 UGX
50 AWG102 237,50000 UGX
100 AWG204 475,00000 UGX
250 AWG511 187,50000 UGX
500 AWG1 022 375,00000 UGX
1000 AWG2 044 750,00000 UGX
2000 AWG4 089 500,00000 UGX
5000 AWG10 223 750,00000 UGX
10000 AWG20 447 500,00000 UGX