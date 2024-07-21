50 турецких лир в австралийские доллары

Сконвертируйте TRY в AUD по реальному обменному курсу

50 try
2,26 aud

TL1,000 TRY = A$0,04528 AUD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 TRY в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04600,0476
Низкий0,04460,0446
В среднем0,04540,0463
Изменить-1.24%-4.77%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к AUD

За последние 30 дней максимальный курс TRY к AUD составил 0,0460, а минимальный — 0,0446. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0454. Изменение курса TRY к AUD в процентном соотношении составило -1.24.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к AUD составил 0,0476, а минимальный — 0,0446. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0463. Изменение курса TRY к AUD в процентном соотношении составило -4.77.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Австралийский доллар
1 TRY0,04528 AUD
5 TRY0,22638 AUD
10 TRY0,45275 AUD
20 TRY0,90551 AUD
50 TRY2,26377 AUD
100 TRY4,52753 AUD
250 TRY11,31882 AUD
500 TRY22,63765 AUD
1000 TRY45,27530 AUD
2000 TRY90,55060 AUD
5000 TRY226,37650 AUD
10000 TRY452,75300 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Турецкая лира
1 AUD22,08710 TRY
5 AUD110,43550 TRY
10 AUD220,87100 TRY
20 AUD441,74200 TRY
50 AUD1 104,35500 TRY
100 AUD2 208,71000 TRY
250 AUD5 521,77500 TRY
500 AUD11 043,55000 TRY
1000 AUD22 087,10000 TRY
2000 AUD44 174,20000 TRY
5000 AUD110 435,50000 TRY
10000 AUD220 871,00000 TRY