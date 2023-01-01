Тунисские динары в маврикийские рупии

Сконвертируйте TND в MUR по реальному обменному курсу

1000 tnd
14270.20 mur

1.00000 TND = 14.27020 MUR

Среднерыночный курс в 9:26 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса TND к MUR

1 мин. назад 1 TND → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.073389.01151.455771.674410.9583518.5215
1GBP1.1618511.247103.4171.691371.94541.1134521.519
1USD0.93170.801925182.93251.356351.560060.89317.2566
1INR0.01123450.009669610.01205810.01635490.01881120.01076780.20808

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тунисский динар

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тунисский динар / Маврикийская рупия
1 TND14.27020 MUR
5 TND71.35100 MUR
10 TND142.70200 MUR
20 TND285.40400 MUR
50 TND713.51000 MUR
100 TND1427.02000 MUR
250 TND3567.55000 MUR
500 TND7135.10000 MUR
1000 TND14270.20000 MUR
2000 TND28540.40000 MUR
5000 TND71351.00000 MUR
10000 TND142702.00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Тунисский динар
1 MUR0.07008 TND
5 MUR0.35038 TND
10 MUR0.70076 TND
20 MUR1.40152 TND
50 MUR3.50379 TND
100 MUR7.00759 TND
250 MUR17.51897 TND
500 MUR35.03795 TND
1000 MUR70.07590 TND
2000 MUR140.15180 TND
5000 MUR350.37950 TND
10000 MUR700.75900 TND