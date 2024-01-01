10 тунисских динаров в маврикийские рупии

Сконвертируйте TND в MUR по реальному обменному курсу

10 tnd
150,59 mur

DT1,000 TND = ₨15,06 MUR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,772115,7721
Низкий14,917214,7521
В среднем15,280515,0958
Изменить-1.56%0.18%
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Соотношение 1 TND к MUR

За последние 30 дней максимальный курс TND к MUR составил 15,7721, а минимальный — 14,9172. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,2805. Изменение курса TND к MUR в процентном соотношении составило -1.56.

За последние 90 дней максимальный курс TND к MUR составил 15,7721, а минимальный — 14,7521. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,0958. Изменение курса TND к MUR в процентном соотношении составило 0.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

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TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Маврикийская рупия
1 TND15,05870 MUR
5 TND75,29350 MUR
10 TND150,58700 MUR
20 TND301,17400 MUR
50 TND752,93500 MUR
100 TND1 505,87000 MUR
250 TND3 764,67500 MUR
500 TND7 529,35000 MUR
1000 TND15 058,70000 MUR
2000 TND30 117,40000 MUR
5000 TND75 293,50000 MUR
10000 TND150 587,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Тунисский динар
1 MUR0,06641 TND
5 MUR0,33203 TND
10 MUR0,66407 TND
20 MUR1,32814 TND
50 MUR3,32035 TND
100 MUR6,64069 TND
250 MUR16,60173 TND
500 MUR33,20345 TND
1000 MUR66,40690 TND
2000 MUR132,81380 TND
5000 MUR332,03450 TND
10000 MUR664,06900 TND