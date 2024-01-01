5 маврикийских рупий в тунисские динары
Сконвертируйте MUR в TND по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MUR в TND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0670
|0,0678
|Низкий
|0,0634
|0,0634
|В среднем
|0,0654
|0,0663
|Изменить
|1.08%
|-0.18%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к TND
За последние 30 дней максимальный курс MUR к TND составил 0,0670, а минимальный — 0,0634. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0654. Изменение курса MUR к TND в процентном соотношении составило 1.08.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к TND составил 0,0678, а минимальный — 0,0634. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0663. Изменение курса MUR к TND в процентном соотношении составило -0.18.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в тунисские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Тунисский динар / Маврикийская рупия
|1 TND
|15,05870 MUR
|5 TND
|75,29350 MUR
|10 TND
|150,58700 MUR
|20 TND
|301,17400 MUR
|50 TND
|752,93500 MUR
|100 TND
|1 505,87000 MUR
|250 TND
|3 764,67500 MUR
|500 TND
|7 529,35000 MUR
|1000 TND
|15 058,70000 MUR
|2000 TND
|30 117,40000 MUR
|5000 TND
|75 293,50000 MUR
|10000 TND
|150 587,00000 MUR