История обменного курса маврикийская рупия–тунисские динары

Обменный курс маврикийская рупия/тунисские динары сейчас составляет 0,066, отражая изменение в размере -0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.738% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/тунисские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,067, и минимумом, равным 0,063, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.