1 тайский бат в македонские денары

Сконвертируйте THB в MKD по реальному обменному курсу

1 thb
1.61 mkd

1.00000 THB = 1.61311 MKD

Среднерыночный курс в 21:40
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853651.0754589.32451.450781.648580.93542518.3293
1 GBP1.1714411.2598104.6361.699471.931171.0957921.4713
1 USD0.929850.793777183.05781.3491.532920.869817.0434
1 INR0.01119510.009556920.012039810.01624170.01845610.01047220.205199

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тайских батов в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тайский бат

THB в USD

THB в EUR

THB в CAD

THB в AUD

THB в GBP

THB в INR

THB в ZAR

THB в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тайский бат / Македонский денар
1 THB1.61311 MKD
5 THB8.06555 MKD
10 THB16.13110 MKD
20 THB32.26220 MKD
50 THB80.65550 MKD
100 THB161.31100 MKD
250 THB403.27750 MKD
500 THB806.55500 MKD
1000 THB1613.11000 MKD
2000 THB3226.22000 MKD
5000 THB8065.55000 MKD
10000 THB16131.10000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Тайский бат
1 MKD0.61992 THB
5 MKD3.09961 THB
10 MKD6.19922 THB
20 MKD12.39844 THB
50 MKD30.99610 THB
100 MKD61.99220 THB
250 MKD154.98050 THB
500 MKD309.96100 THB
1000 MKD619.92200 THB
2000 MKD1239.84400 THB
5000 MKD3099.61000 THB
10000 MKD6199.22000 THB