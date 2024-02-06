10 сингапурских долларов в доллары США

Сконвертируйте SGD в USD по реальному обменному курсу

10 sgd
7.43 usd

1.00000 SGD = 0.74291 USD

Среднерыночный курс в 10:09
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554051.073189.13081.452071.652070.93634518.3632
1 GBP1.1690411.25455104.2021.697591.931411.0946221.4682
1 USD0.931850.797099183.05921.353151.539530.8725517.1123
1 INR0.01121950.009596750.012039610.01629140.01853530.01050520.206025

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Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурских долларов

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Доллар США
1 SGD0.74291 USD
5 SGD3.71457 USD
10 SGD7.42914 USD
20 SGD14.85828 USD
50 SGD37.14570 USD
100 SGD74.29140 USD
250 SGD185.72850 USD
500 SGD371.45700 USD
1000 SGD742.91400 USD
2000 SGD1485.82800 USD
5000 SGD3714.57000 USD
10000 SGD7429.14000 USD
Обменные курсы Доллар США / Сингапурский доллар
1 USD1.34605 SGD
5 USD6.73025 SGD
10 USD13.46050 SGD
20 USD26.92100 SGD
50 USD67.30250 SGD
100 USD134.60500 SGD
250 USD336.51250 SGD
500 USD673.02500 SGD
1000 USD1346.05000 SGD
2000 USD2692.10000 SGD
5000 USD6730.25000 SGD
10000 USD13460.50000 SGD