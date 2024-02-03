10 долларов США в сингапурские доллары

Сконвертируйте USD в SGD по реальному обменному курсу

10 usd
13.43 sgd

1.00000 USD = 1.34270 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8540651.0787589.54281.452431.656430.93525518.4947
1 GBP1.1708711.2633104.8621.700911.939811.0950621.6588
1 USD0.9270.791578183.00611.34641.535510.8669517.1446
1 INR0.01116780.009536380.012047310.01622050.01849870.01044440.206546

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Как произвести расчет конвертации из долларов США в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите USD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из USD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для долларов США

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доллар США / Сингапурский доллар
1 USD1.34270 SGD
5 USD6.71350 SGD
10 USD13.42700 SGD
20 USD26.85400 SGD
50 USD67.13500 SGD
100 USD134.27000 SGD
250 USD335.67500 SGD
500 USD671.35000 SGD
1000 USD1342.70000 SGD
2000 USD2685.40000 SGD
5000 USD6713.50000 SGD
10000 USD13427.00000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Доллар США
1 SGD0.74477 USD
5 SGD3.72384 USD
10 SGD7.44768 USD
20 SGD14.89536 USD
50 SGD37.23840 USD
100 SGD74.47680 USD
250 SGD186.19200 USD
500 SGD372.38400 USD
1000 SGD744.76800 USD
2000 SGD1489.53600 USD
5000 SGD3723.84000 USD
10000 SGD7447.68000 USD