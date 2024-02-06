5 сингапурских долларов в кувейтские динары

Сконвертируйте SGD в KWD по реальному обменному курсу

5 sgd
1.144 kwd

1.00000 SGD = 0.22885 KWD

Среднерыночный курс в 08:52
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856181.0747589.25941.454081.654350.93631518.3658
1 GBP1.1679811.2553104.2541.698361.932271.093621.4511
1 USD0.930450.796622183.05131.352951.539290.8711517.0884
1 INR0.01120330.009591930.012040810.01629050.01853420.01048930.205757

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурских долларов

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Кувейтский динар
1 SGD0.22885 KWD
5 SGD1.14427 KWD
10 SGD2.28854 KWD
20 SGD4.57708 KWD
50 SGD11.44270 KWD
100 SGD22.88540 KWD
250 SGD57.21350 KWD
500 SGD114.42700 KWD
1000 SGD228.85400 KWD
2000 SGD457.70800 KWD
5000 SGD1144.27000 KWD
10000 SGD2288.54000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Сингапурский доллар
1 KWD4.36960 SGD
5 KWD21.84800 SGD
10 KWD43.69600 SGD
20 KWD87.39200 SGD
50 KWD218.48000 SGD
100 KWD436.96000 SGD
250 KWD1092.40000 SGD
500 KWD2184.80000 SGD
1000 KWD4369.60000 SGD
2000 KWD8739.20000 SGD
5000 KWD21848.00000 SGD
10000 KWD43696.00000 SGD