Сейшельские рупии в казахстанские тенге
Сконвертируйте SCR в KZT по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса SCR к KZT
1 SCR = 35,88050 KZT
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Сейшельская рупия / Казахстанский тенге
|1 SCR
|35.88050 KZT
|5 SCR
|179.40250 KZT
|10 SCR
|358.80500 KZT
|20 SCR
|717.61000 KZT
|50 SCR
|1794.02500 KZT
|100 SCR
|3588.05000 KZT
|250 SCR
|8970.12500 KZT
|500 SCR
|17940.25000 KZT
|1000 SCR
|35880.50000 KZT
|2000 SCR
|71761.00000 KZT
|5000 SCR
|179402.50000 KZT
|10000 SCR
|358805.00000 KZT