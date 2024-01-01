Seyşeller rupisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile SCR → KZT çevirin

1.000 scr
33.183 kzt

1.00000 SCR = 33.18300 KZT

20:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0768589.37491.451111.651740.94755518.3568
1 GBP1.169811.25975104.5551.697581.932281.1084521.4747
1 USD0.92860.793808182.99661.347551.533860.8799517.0468
1 INR0.01118880.009564350.012048710.01623620.0184810.01060220.205392

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 SCR33.18300 KZT
5 SCR165.91500 KZT
10 SCR331.83000 KZT
20 SCR663.66000 KZT
50 SCR1659.15000 KZT
100 SCR3318.30000 KZT
250 SCR8295.75000 KZT
500 SCR16591.50000 KZT
1000 SCR33183.00000 KZT
2000 SCR66366.00000 KZT
5000 SCR165915.00000 KZT
10000 SCR331830.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Seyşeller Rupisi
1 KZT0.03014 SCR
5 KZT0.15068 SCR
10 KZT0.30136 SCR
20 KZT0.60272 SCR
50 KZT1.50680 SCR
100 KZT3.01359 SCR
250 KZT7.53397 SCR
500 KZT15.06795 SCR
1000 KZT30.13590 SCR
2000 KZT60.27180 SCR
5000 KZT150.67950 SCR
10000 KZT301.35900 SCR